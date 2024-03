Krant: Deense vervoerders hebben interesse in DB Schenker

Nog zeven tot tien partijen zijn geïnteresseerd in een overname van DB Schenker, een logistieke dienstverlener die nu nog onderdeel is van Deutsche Bahn. Eerder was nog sprake van ruim twintig potentiële kopers, maar daarvan is een aantal afgehaakt. Onder andere branchegenoot DSV en rederij Maersk hebben nu een voorlopig bod gedaan, meldt de Duitse zakenkrant Handelsblatt op basis van ingewijden.

Naast beide Deense vervoersbedrijven zouden ook grote investeringsmaatschappijen heil zien in de aankoop van het wereldwijd actieve bedrijf, dat ook in Nederland een aantal locaties heeft. Zo zouden de Amerikaanse investeerders Carlyle en CVC werken aan een gezamenlijk bod. Volgens Handelsblatt speelt ook het Saudische scheepvaartbedrijf Bahri met de gedachte om DB Schenker te kopen.

Deutsche Bahn gaat niet in op vragen van Handelsblatt over de geïnteresseerde partijen.

De Duitse nationale spoorwegmaatschappij is bezig dochterondernemingen te verkopen om de eigen schuldenlast te verlichten. Het bedrijf moet ook fiks investeren in het verouderde spoorwegennet in Duitsland.