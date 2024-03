Take-Two koopt maker schietspel Borderlands

Gamebedrijf Take-Two Interactive Software, bekend van onder meer Grand Theft Auto, neemt spelletjesontwikkelaar Gearbox Entertainment over. Gearbox is vooral bekend van het populaire schietspel Borderlands.

Gearbox wordt gekocht van de Zweedse eigenaar Embracer Group voor 460 miljoen dollar. Gearbox zal door Take-Two als gamestudio worden ondergebracht bij het dochteronderdeel 2K en worden geleid door de oprichter en topman Randy Pitchford.

De overname moet medio volgend jaar worden afgerond. Met de opbrengst van de verkoop wil Embracer zijn schuld verlagen. Het Zweedse gamingbedrijf is ook eigenaar van onder meer de bekende gameserie Tomb Raider.

Deze week waren er nog berichten dat er uitstel zou komen van Grand Theft Auto VI die wordt ontwikkeld door dochteronderdeel Rockstar Games van Take-Two. Volgens een gamingsite zal de nieuwe versie van GTA waarschijnlijk pas in 2026 uitkomen in plaats van 2025. De vorige versie GTA V verscheen in 2013, waarmee fans al ruim tien jaar wachten op een vervolg. Er werden van de voorganger meer dan 190 miljoen exemplaren verkocht.