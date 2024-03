Amsterdamse AEX-index stijgt weer naar record

De AEX-index in Amsterdam is donderdag opnieuw naar een recordniveau gestegen, geholpen door de koerswinsten op Wall Street een dag eerder. Op het Damrak kwamen de uitbater van snellaadstations Fastned, de aanbieder van postkluisjes InPost en investeerder HAL met cijfers.

De AEX noteerde in de vroege handel een plus van 0,3 procent op 881,96 punten. De MidKap ging 0,4 procent omlaag tot 924,71 punten. Op de beurzen in Londen en Parijs waren plussen tot 0,3 procent te zien. De DAX in Frankfurt was vrijwel onveranderd.

In de AEX waren informatieleverancier RELX en muziekmaatschappij UMG koplopers met winsten van 0,9 procent. Randstad was de grootste daler met een min van 4,4 procent. Het uitzendconcern noteert ex-dividend. Dat betekent dat het aandeel Randstad geen recht meer biedt op het dividend over de afgelopen periode, wat meestal voor koersdruk zorgt.

In de MidKap was InPost hekkensluiter met een verlies van 3,7 procent. Het Poolse bedrijf zag het pakketvolume vorig jaar met 20 procent groeien en zegt dat er ook in het eerste kwartaal van dit jaar sterke groei was. Analisten wezen echter op een voorzichtige verwachting van het bedrijf voor de winstmarge dit jaar. Verlichtingsproducent Signify nam de leiding in de MidKap met een plus van 0,8 procent.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 daalde Fastned 0,8 procent. De exploitant van snellaadstations voor elektrische auto’s heeft vorig jaar een stap richting winstgevendheid gezet. Voor de aftrek van onder andere rentes, belastingen en afschrijvingen boekte het bedrijf voor het eerst een positief resultaat. Er werd wel opnieuw een nettoverlies geleden. Waterzuiveraar NX Filtration zette de opmars verder door en werd 2,7 procent meer waard.

Bij de lokale fondsen klom HAL 0,5 procent. De investeerder, die grote belangen heeft in bijvoorbeeld tankopslagbedrijf Vopak en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore en ook eigenaar is van baggeraar en maritiem bedrijf Boskalis, zag de winst in 2023 flink stijgen, net als de waarde van zijn bezittingen.

De euro noteerde donderdagochtend op 1,0792 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 81,82 dollar en Brentolie werd 0,5 procent duurder op 86,55 dollar per vat.