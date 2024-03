Hogere opening beurzen verwacht, cijfers Fastned en InPost

De Europese aandelenbeurzen lijken donderdag hoger te openen. Daarmee zou de Amsterdamse AEX-index het record nog verder aanscherpen. De stemming wordt gesteund door de winsten op Wall Street. Op het Damrak kwamen de aanbieder van postkluisjes InPost en de exploitant van snellaadstations Fastned met cijfers. Het is de laatste handelsdag van deze week, want op Goede Vrijdag zijn de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten dicht.

De AEX sloot woensdag licht hoger op 879,10 punten. Daarmee zette de hoofdgraadmeter zijn recordopmars verder door. In New York werden winsten tot 1,2 procent op de koersenborden gezet.

De Nikkei in Tokio daalde donderdag 1,5 procent. Dat kwam vooral doordat veel grote bedrijven in de Japanse hoofdindex ex-dividend noteerden. Dat betekent dat die aandelen geen recht meer bieden op het dividend over de afgelopen periode, wat meestal voor koersdruk zorgt. Het ging bijvoorbeeld om autoconcern Toyota (min 1,2 procent) en de grote bank Mitsubishi UFJ Financial Group (min 2,3 procent).

De Kospi in Seoul zakte 0,3 procent. De Hang Seng-index in Hongkong, de Australische All Ordinaries en de beurs in Shanghai wonnen tot 1,1 procent.

Fastned maakte bekend opnieuw hard te zijn gegroeid vorig jaar en dat voor het eerst een positief bedrijfsresultaat werd behaald. Het bedrijf zei ook dat het verkoopvolume is verdubbeld naar een recordhoogte. Fastned is genoteerd bij de kleinere fondsen op Beursplein 5.

InPost verklaarde dat het pakketvolume in 2023 met 20 procent is gestegen tot 892 miljoen pakketjes en dat ook in het eerste kwartaal van dit jaar de handelsvolumes sterk waren. Het Poolse bedrijf heeft een notering in de MidKap.

Op macro-economisch gebied zijn er gegevens over onder meer de Duitse winkelverkopen, de Amerikaanse uitkeringsaanvragen en een nieuwe raming over de groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal.

De euro noteerde donderdagochtend op 1,0816 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 81,76 dollar en Brentolie werd 0,4 procent duurder op 86,41 dollar per vat.