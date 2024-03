China beëindigt jarenlange wijnoorlog met Australië

China beëindigt vanaf vrijdag de importheffingen op Australische wijn, zo heeft het Chinese ministerie van Handel aangekondigd. Hiermee komt een einde aan een jarenlange wijnoorlog met Australië.

Het handelsconflict ontstond in 2020 toen Australië als eerste land opriep tot een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus, dat voor het eerst was opgedoken in China. Uit woede hierover besloot Beijing importheffingen van ruim 200 procent op Australische wijn in te voeren.

Eerder deze maand gaf China al aan dat het de heffingen mogelijk binnenkort zou schrappen. Voordat de sancties ingingen was China de grootste afnemer. Jaarlijkse voerde het voor ruim een miljard Australische dollar aan wijn in. Dat is omgerekend zo’n 600 miljoen euro. Wijnexporteurs in Australië verwachten dat het wel enige tijd zal duren voordat de handel weer op het oude niveau is.

De Australische regering is opgelucht. “Het besluit komt op een kritiek moment voor de Australische wijnindustrie. Sinds 2020 hebben de Chinese heffingen het voor Australische producenten onrendabel gemaakt om gebottelde wijn naar die markt te exporteren”.

Treasury Wine Estates, de grootste Australische beursgenoteerde wijnproducent, is eveneens blij. Het bedrijf zegt weer te gaan samenwerken met klanten in China om de activiteiten daar uit te breiden. “De aankondiging van vandaag is niet alleen belangrijk voor Treasury Wine Estates, maar ook voor de Australische wijnindustrie en wijnconsumenten in China”, stelt topman Tim Ford.