Verzekeraars vrezen miljardenschade na instorten brug Baltimore

De financiële schade na het instorten van de brug in Baltimore kan oplopen tot miljarden dollars, vrezen verzekeraars. Analisten van Barclays schatten dat de schade aan de brug alleen al zo’n 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro) bedraagt. Daarnaast komen er waarschijnlijk claims binnen voor de dood van de bouwvakkers en voor alle schepen die nu de haven van Baltimore niet kunnen bereiken of verlaten.

De beroemde Francis Scott Key Bridge stortte in nadat een stuurloos geworden containerschip ertegenaan was gevaren. Door brokstukken in het water is de belangrijke Oost-Amerikaanse haven nu niet bereikbaar. Afgelopen nacht zijn de lichamen geborgen van twee mensen die op de brug aan het werk waren. Er zijn nog vier vermisten. Barclays verwacht dat nabestaanden aanspraak kunnen maken op miljoenen dollars aan schadevergoedingen.

John Neal, topman van verzekeraar Lloyd’s of London, zegt dat het ongeluk mogelijk leidt tot de grootste uitbetalingen ooit op het gebied van maritieme verzekeringen. “Het is een verlies van meerdere miljarden dollars.”

Wie alle schadevergoedingen moet gaan betalen is nog niet bekend. Dat hangt er onder meer van af of het ongeluk is veroorzaakt door nalatigheid of een technische fout op het schip. De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht.