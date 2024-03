Kritisch Vattenfall dingt wel mee naar bouw nieuwe windparken

Energieleverancier Vattenfall dingt mee naar de ontwikkeling van twee nieuwe windmolenparken voor de Noord-Hollandse kust. Maar net als concurrent Eneco, die zich terugtrekt van de projecten, heeft het bedrijf kritiek op de aanbestedingsprocedures van de regering voor windenergie op zee.

De precieze inhoud van de biedingen van Vattenfall is vertrouwelijk. Het gaat om IJmuiden Ver Alpha en Beta, die samen evenveel elektriciteit moeten opwekken als ongeveer 4 miljoen huishoudens verbruiken. Vattenfall wil IJmuiden Ver Alpha alleen ontwikkelen en trekt bij Beta samen op met een partner die nog geheim is.

Bedrijven die meedoen aan een tender kunnen punten krijgen voor bijvoorbeeld hun inspanningen voor biodiversiteit of innovatieve oplossingen. Maar ook de hoeveelheid geld die ze willen investeren telt mee. Net als Eneco waarschuwt Vattenfall dat het financiële gedeelte te veel gewicht krijgt bij beoordelingen. Volgens Ireen Geerbex, bij Vattenfall Nederland verantwoordelijk voor de ontwikkeling van windmolenparken, vergroot dat de risico’s. Het is namelijk onzeker of de elektriciteitsprijzen voldoende zullen zijn om die uitgaven te dekken.

Vattenfall gelooft wel in een toekomst voor windenergie op zee, benadrukt het bedrijf. “Maar er is nog een hoop werk te doen”, zegt Geerbex. “De kosten moeten beheersbaar blijven en je moet zorgen dat er voldoende vraag is.”

Zo zijn er zorgen over de timing van de oplevering van windenergieprojecten. Als er ineens veel meer aanbod is van hernieuwbare elektriciteit, moet er ook voldoende vraag naar zijn vanuit bijvoorbeeld de industrie. Onder andere de overheid moet daarom de elektrificatie van de industrie voldoende stimuleren, stelt Geerbex.

Geerbex waarschuwt dat als ontwikkelaars van windmolenparken vooraf te hoge bedragen neertellen om een tender te winnen, er minder geld overblijft voor innovatie. Vernieuwing is volgens Vattenfall wel nodig voor de toekomst van de sector, bijvoorbeeld voor oplossingen voor het stroomnet en bescherming van biodiversiteit.

Eneco maakte eerder op donderdag bekend niet mee te doen aan de tender. Volgens de energieleveranciers is de huidige manier waarop de regering winnaars selecteert niet toekomstbestendig.