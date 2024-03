Favoriete inflatiegraadmeter Fed daalt naar 2,8 procent in VS

Een belangrijk inflatiecijfer in de Verenigde Staten, de zogeheten Core PCE, is in februari licht gedaald. De Federal Reserve beschouwt deze kerninflatie als de belangrijkste graadmeter voor de prijsontwikkeling. Het cijfer, waarin de schommelende brandstof- en voedselprijzen niet zijn meegenomen, koelde af ten opzichte van een jaar eerder tot 2,8 procent.

De Amerikaanse centrale bank streeft in haar beleid een inflatie van 2 procent na. Het cijfer voor januari lag eerder ook op 2,8 procent, maar is nu naar boven bijgesteld tot 2,9 procent. Daarom is er sprake van een afkoeling.