Athenaeum Boekhandel neemt Amsterdamse boekhandel Scheltema over

Athenaeum Boekhandel neemt de eveneens Amsterdamse boekhandel Scheltema over, laat Athenaeum vrijdag weten. De bekende boekhandel aan het Rokin wordt overgekocht van Novamedia, ook eigenaar van de Postcode Loterij en de Vriendenloterij. Novamedia kocht Scheltema tien jaar geleden van de boekhandelketen Polare, die in 2014 failliet ging.

“We verheugen ons op de samenwerking met het team van Athenaeum, waar we altijd een zeer collegiale relatie mee hebben gehad”, aldus vestigingsdirecteur van Scheltema, Gretske de Jong.

Beide winkels maakten in 2022 en 2023 verlies, maar verkochten in 2023 wel meer boeken, aldus de boekhandels. “Door samen te werken achter de schermen denken we voor beide boekhandels een gezonde toekomst te kunnen realiseren”, aldus directeur en eigenaar van Athenaeum Boekhandel BV, Paulien Loerts. “Vorig jaar hebben we contact opgenomen met Novamedia om de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. Die gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot de overname van de aandelen.”

Boekwinkels van Athenaeum zijn te vinden in Amsterdam en Haarlem. Athenaeum neemt met terugwerkende kracht alle aandelen van Scheltema vanaf 1 januari over.