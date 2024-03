Inflatie voor het eerst in 2,5 jaar onder 3 procent in Frankrijk

De inflatie in Frankrijk is in maart voor het eerst in 2,5 jaar gedaald tot onder de 3 procent. Deze maand kwam de inflatie in de op een na grootste economie van Europa uit op 2,4 procent vergeleken met maart 2023. Daarmee beweegt de inflatie in Frankrijk verder richting het doel van 2 procent van de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB had de rentes vanaf 2022 verhoogd om de hoge inflatie te laten afkoelen. Inmiddels is de inflatie steeds meer aan het afnemen in het eurogebied. Meerdere beleidsmakers van de ECB hebben afgelopen tijd laten weten dat de rente omlaag kan als de inflatie in de eurozone daalt tot 2 procent.

De Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau heeft gezegd dat een eerste renteverlaging mogelijk in april komt. Te lang wachten met het verlagen van de rente kan leiden tot minder economische groei, waarschuwde hij eerder deze week. “Het is tijd om ons tegen dit risico te verzekeren door te beginnen met renteverlagingen.” Andere beleidsmakers, zoals ECB-president Christine Lagarde, willen echter wachten tot later dit jaar met de eerste renteverlaging.