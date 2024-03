Justitie Texas begint onderzoek naar toeleverancier Boeing

De procureur-generaal van de staat Texas is een onderzoek gestart naar toeleverancier Spirit AeroSystems van Boeing. Dit om “terugkerende problemen” met sommige onderdelen die het bedrijf levert aan de Amerikaanse vliegtuigfabrikant, aldus een verklaring van de aanklager.

Spirit AeroSystems produceert onder meer rompen voor de Boeing 737 MAX. In januari verloor een van deze vliegtuigen een deurpaneel tijdens een vlucht. Volgens procureur-generaal Ken Paxton hebben sommige 737-modellen “duidelijke fabricagefouten” die hebben geleid tot “talloze zorgwekkende of gevaarlijke incidenten”. Spirit AeroSystems bevestigde eerder deze maand dat er gesprekken gevoerd worden over een overname door Boeing.