Overeenstemming bereikt met NS over deel nieuwe cao, meldt FNV

Vakbond FNV en NS hebben overeenstemming bereikt over een deel van een nieuwe cao, meldt FNV. De vakbond en NS zijn het onder meer eens geworden over een 1 procent hoger loon voor sommige werknemers en dat zij vanaf 1 januari volgend jaar nog eens 1 procent meer verdienen. Ook krijgen bepaalde medewerkers een eenmalige bonus, die kan oplopen tot 700 euro bruto.

Vakbondsleden stemmen binnenkort over dit akkoord. Eerder bereikten FNV en NS ook al een akkoord, maar dat werd door te weinig FNV-leden gesteund. De vakbond en NS onderhandelden vervolgens verder en hebben volgens de bond nu een gedeeltelijk nieuw akkoord bereikt. “Het is ons niet gelukt op alle gewenste onderwerpen een verbetering af te spreken, maar we denken dat deze verbeteringen zullen leiden tot een breder draagvlak onder onze leden en alle werknemers bij NS”, meldt FNV in een brief aan leden.