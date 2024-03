Vakbond CNV wil ‘hand reiken’ aan tegenstanders

CNV wil zich meer op verbinding richten in plaats van conflicten. De op een na grootste vakbond van Nederland denkt dat dit helpt grote problemen op te lossen in tijden van maatschappelijke polarisatie.

“Steeds meer zien wij groepen in de samenleving en in de politiek tegenover elkaar staan. De kern van ons gedachtegoed is dat wij de hand reiken, ook aan onze tegenstanders”, meldt CNV. Voorzitter Piet Fortuin voegt daaraan toe dat “het geen zin heeft om met de ruggen tegenover elkaar te staan”.

“Wij hebben een maatschappelijke taak en wij willen meer coalities aangaan. Dat kan met de politiek en werkgevers”, zegt hij. “Bij maatschappelijke vraagstukken moeten we ook aan minder voor de hand liggende coalitiepartners denken, zoals milieuorganisaties of boerenorganisaties.”

Fusie

Fortuin doet de uitspraken op een moment dat de Nederlandse arbeidsmarkt krap is, wat de onderhandelingspositie van werkenden in principe sterker maakt. “Maar de vraag is of je alles vanuit een onderhandelingspositie moet overwegen. Als er een krappe arbeidsmarkt is, hoe ga je dat dan gezamenlijk oplossen? Je moet buiten je eigen kaders denken”, zegt hij.

De bond lijkt hiermee af te wijken van de grootste vakbond van Nederland, FNV. Die zoekt geregeld de confrontatie met werkgevers en benadrukt vaak de hoge winsten bij bedrijven waar een cao-conflict speelt. In uiterste gevallen zal ook CNV stakingen organiseren om voor werkenden op te komen, benadrukt de vakbond. “FNV is een partner waar we veel mee samenwerken, maar dat willen we ook met anderen.”

CNV meldde deze koers ter ere van de fusie van de vier afzonderlijke vakbewegingen waaruit de bond bestond. CNV Vakcentrale, CNV Vakmensen, CNV Connectief en CNV Jongeren worden samen één CNV.