Thailand onderzoekt legalisering gokken

Thailand onderzoekt of gokken in casino’s legaal moet worden. De hoop is dat legale gokhuizen toeristen met veel geld naar het land lokken, wat de economie van het land kan steunen. Ook moet de legalisering ervoor zorgen dat minder inkomsten terechtkomen bij illegale casino’s.

Het lagerhuis van Thailand, de tweede grootste economie van Zuidoost-Azië, heeft ingestemd met een onderzoek om te kijken of casino’s in grote gebouwen kunnen komen waarin al veel entertainment is. Met de resultaten van die studie kijkt het Thaise kabinet of het legaliseren van casino’s “geschikt is voor de natie”.