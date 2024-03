Na vijf maanden krimp groeit Chinese industrie weer

De Chinese industrie vertoont weer tekenen van groei. De op een na grootste economie van de wereld had afgelopen jaar last van een vastgoedcrisis, laag consumentenvertrouwen en een afzwakkende wereldeconomie. Dat de maakindustrie weer actiever wordt, wijst er mogelijk op dat het dieptepunt voorbij is.

Volgens het nationale statistiekbureau steeg een graadmeter voor groei in de Chinese industrie, de inkoopmanagersindex, tussen februari en maart van 49,1 naar 50,8 punten. Ieder cijfer boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp. Het is voor het eerst sinds september dat de industrie is gegroeid.

China mikt dit jaar op 5 procent economische groei, wat volgens een aantal economen te hoog gegrepen is. In een gesprek met topbestuurders uit het Amerikaanse bedrijfsleven erkende president Xi Jinping dat de Chinese economie met binnenlandse tegenslagen te maken heeft. Maar hij zei er vertrouwen in te hebben dat die worden opgelost.