IMF vult hulppakket voor Egypte aan tot 8 miljard dollar

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) helpt Egypte met nog eens 5 miljard dollar aan financiering om grote economische problemen het hoofd te bieden. Samen met de toegezegde leningen uit 2022 telt de hulp van het IMF op tot 8 miljard dollar.

Het Noord-Afrikaanse land heeft te maken met een hoge inflatie, hoge schulden en een gebrek aan buitenlandse reserves, meldde het IMF dit weekend. Volgens het fonds had Egypte zwaar te lijden onder de Russische inval in Oekraïne, die twee jaar geleden begon en voedsel- en energieprijzen de hoogte in joeg. De oorlog in het naburige Gaza en aanvallen op zeeschepen in de Rode Zee door Jemenitische rebellen verergeren die problemen nog eens.

Egypte heeft dit jaar al meer financiële hulp ontvangen uit het buitenland, met het idee om verdere instabiliteit in de regio te voorkomen. Zo kreeg de regering van de autoritaire leider Abdel Fatah al-Sisi ruim 7 miljard euro aan steun toegezegd van de Europese Unie. Dat pakket maakte deel uit van afspraken over het tegengaan van illegale immigratie richting Europa via Egypte.

Daarnaast steekt het investeringsfonds ADQ uit Abu Dhabi ruim 32 miljard euro in Egypte. Dat geld is onder andere bedoeld om het toerisme in het land aan te jagen.

Aan het financieringspakket van het IMF zijn voorwaarden verbonden. Zo moet Egypte volgens het fonds “moeilijke” stappen zetten om de overheidsuitgaven terug te dringen. Ook liberaliseerde de centrale bank van het land onlangs de wisselkoers van het Egyptische pond, dat vervolgens aan waarde verloor.