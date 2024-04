Intel hard omlaag op terughoudend Wall Street

De Amerikaanse beursgraadmeters kwamen woensdag nauwelijks in beweging, vooral door aanhoudende zorgen bij beleggers over het rentebeleid van de Federal Reserve. Intel kreeg een koersverlies te verwerken van 8,2 procent. De chipproductietak van het concern leed vorig jaar een operationeel verlies van 7 miljard dollar, wat groter is dan een jaar eerder. Intel heeft bij die activiteiten te maken met hoge kosten en sterke concurrentie van met name het Taiwanese TSMC.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 39.127,14 punten. Daarmee is de toonaangevende index voor de derde handelsdag op rij met verlies gesloten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,1 procent op 5211,49 punten en de techbeurs Nasdaq klom 0,2 procent tot 16.277,46 punten.

Op de financiële markten is twijfel ontstaan over wanneer de Fed gaat beginnen met het verlagen van de rente en hoe vaak de rente dit jaar verlaagd zou moeten worden. Die twijfels werden woensdag versterkt door Jerome Powell, voorzitter van de Fed. Hij zei in een toespraak dat beleidsmakers meer vertrouwen moeten hebben dat de inflatie naar het streefcijfer van 2 procent daalt om de rente te kunnen verlagen. Toch verwacht hij nog wel dat de rente dit jaar omlaaggaat.

Een andere Fed-bestuurder, Raphael Bostic, zei eerder op de dag dat hij slechts één renteverlaging verwacht dit jaar, waarschijnlijk ergens in het vierde kwartaal. Een lagere rente is over het algemeen gunstig voor de waardering van aandelen. Door speculaties dat dit jaar meerdere renteverlagingen zullen plaatsvinden, gingen de aandelenkoersen de afgelopen maanden hard omhoog.

Tesla wist het verlies van eerder op de dag om te buigen in een winst van 1,1 procent. Een dag eerder werd het aandeel bijna 5 procent in het rood gezet. Dat kwam door tegenvallende cijfers. De leveringen van elektrische auto’s aan klanten waren in het eerste kwartaal veel lager dan in de voorgaande periode. Dat kwam door een afgenomen vraag en felle concurrentie van vooral Chinese fabrikanten.