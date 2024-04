Topman onlinebank bunq verwacht opnieuw recordgroei

Onlinebank bunq verwacht dat de resultaten dit jaar beter zijn dan vorig jaar, ondanks dat de bank toen een recordjaar draaide en voor het eerst in haar bestaan winst boekte over het hele jaar. Dat zegt topman en oprichter Ali Niknam. “De zaken zien er goed uit. Het zou me verbazen als dit jaar niet beter is dan vorig jaar.”

Afgelopen jaar boekte Bunq voor het eerst winst, 53,2 miljoen euro. Het leeuwendeel daarvan is te danken aan de gestegen rentes van centrale banken, waardoor de rente-inkomsten van de onlinebank verdubbelden ten opzichte van een jaar eerder. Ook het bedrag dat klanten van de bank gezamenlijk op hun rekening zetten nam flink toe. De gebruikerstegoeden verviervoudigden bijna naar ruim 6,9 miljard euro. “Op alle linies zijn we flink gegroeid”, zegt Niknam.

Daarnaast haalde bunq vorig jaar 125 miljoen euro aan investeringen op bij aandeelhouders. Daarmee wil de onlinebank onder andere verder uitbreiden in het buitenland. Zo wil de bank later dit jaar opnieuw een aanvraag voor een bankvergunning in de Verenigde Staten doen en is het al langer bezig met een vergunning in het Verenigd Koninkrijk. Bunq vroeg vorig jaar al een bankvergunning in de VS aan, maar trok die begin dit jaar in omdat die niet voldeed aan alle eisen van de Amerikaanse toezichthouder. “Linksom of rechtsom, we gaan er komen.”

Naast uitbreiding wil bunq ook meer doen met kunstmatige intelligentie. Zo introduceerde de bank vorig jaar al een AI-assistent genaamd Finn die gebruikers helpt met het beantwoorden van vragen.

Bunq werd in 2012 opgericht en kreeg in 2015 een Europese bankvergunning van De Nederlandsche Bank.