Oliekartel OPEC+ handhaaft productiebeperking tot eind juni

Oliekartel OPEC+ heeft besloten de huidige productieverlaging tot en met het einde van juni te verlengen. De groep van grote olieproducerende landen, waaronder Saudi-Arabië en Rusland, nam deze beslissing woensdag. Het betreft een productieverlaging van ongeveer 2 miljoen vaten per dag.

De aanhoudende krapte op de wereldwijde oliemarkt kan er ertoe leiden dat de olieprijzen verder omhoog gaan. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot hogere prijzen aan de pomp, die de afgelopen maanden al aanzienlijk zijn gestegen.

Sinds begin dit jaar is de adviesprijs voor een liter benzine volgens consumentencollectief UnitedConsumers al met bijna 20 cent gestegen. De adviesprijs voor diesel ging in die periode met circa 10 cent per liter omhoog.

Door de prijzen te stutten willen de landen van de OPEC+ de inkomsten uit olie-export op niveau houden.