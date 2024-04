Voormalig topman Starbucks neemt belang in Tony’s Chocolonely

Het Nederlandse chocolademerk Tony’s Chocolonely krijgt een duwtje in de rug van voormalig topman Howard Schultz van de Amerikaanse koffieketen Starbucks. Hij nam een belang van 2 procent in het bedrijf, dat strijdt tegen slavernij in de chocolade-industrie, zo werd woensdag bekend.

De investering van Schultz volgde nadat het bedrijf onlangs extra geld had opgehaald. Dit geld wordt gedeeltelijk gebruikt om de productie in de Verenigde Staten uit te breiden. Volgens Tony’s Chocolonely was de deal voor het minderheidsbelang al langere tijd in voorbereiding en kon deze niet op een beter moment komen.

“Tony’s snelle omzetgroei, stijgende populariteit bij consumenten in de VS en toenemende interesse van investeerders tonen aan dat het niet alleen juist is om een bedrijf op te bouwen dat rendement voor aandeelhouders in balans brengt met de impact op mens en milieu, maar dat dit ook slim is”, stelt Douglas Lamont, topman van het bedrijf in een verklaring.

Tony’s Chocolonely leed in het afgelopen boekjaar een nettoverlies van 2,7 miljoen euro, werd eerder bekend. De omzet groeide met 23 procent tot ruim 150 miljoen euro. Tony’s kampte onder meer met hogere kosten. Ook heeft het bedrijf al tijden last van tegenvallende cacao-oogsten, waardoor de cacaoprijzen flink zijn gestegen.

Tony’s probeert al sinds zijn oprichting in 2005 te bewijzen dat het mogelijk is om chocolade te maken zonder dat ergens in de productieketen kinderarbeid, illegale arbeid of uitbuiting voorkomt.