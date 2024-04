Hittegolf Vietnam jaagt prijs robusta-koffie naar recordhoogte

De prijzen voor Robusta-koffiebonen, veelal gebruikt voor oploskoffie, bereikten woensdag op de termijnmarkt in Londen het hoogste niveau ooit. Volgens handelaren is een van de oorzaken een hittegolf in Vietnam, wereldwijd de grootste producent en exporteur van deze soort. Dit kan de oogst schaden, waardoor zorgen over de toch al krappe wereldwijde voorraden groeien.

De prijs voor een ton robusta-koffie klom met 2,8 procent tot 3765 dollar. Dit jaar zijn de prijzen al meer dan 30 procent gestegen, mede door een kleiner aanbod van bonen die worden gebruikt voor oploskoffie en espresso.

“De weersomstandigheden zijn niet bemoedigend. Er is nog steeds bezorgdheid over een mogelijk watertekort voor irrigatie, wat de productie van het volgende seizoen kan schaden”, zei een handelaar van de Londense koffie-importeur DRWakefield. De koffieproductie in Vietnam ligt dit jaar ongeveer 20 procent lager dan vorig jaar.