Apple werkt aan robot voor werkzaamheden in huis

Ingenieurs van Apple werken aan een robot voor in huis. Als het product aanslaat, moet robotica een van de grote geldverdieners worden voor het techconcern. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

De ingenieurs doen onderzoek naar een mobiele robot die gebruikers overal in hun huis kan volgen. Het project bevindt zich nog in een beginstadium. Apple staat onder toenemende druk om nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren. Het concern besloot in februari te stoppen met een project voor elektrische auto’s. Apple werk ook aan de productie van ‘mixed reality-brillen’, waarin computerbeelden worden gecombineerd met de werkelijkheid, maar daar worden op korte termijn geen grote inkomsten van verwacht.