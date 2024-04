Personeel industriële wasserijen legt werk neer

Werknemers van industriële wasserijen hebben sinds woensdag het werk neergelegd, meldt vakbond FNV. Nadat het personeel bij wasserijen van Elis in Hoogeveen, bij CWS in Den Bosch en bij Cleanlease in Goes in staking ging, legden donderdag werknemers bij Cleanlease in het Gelderse Ooij het werk neer. De stakingen begonnen nadat een ultimatum van FNV aan werkgeversorganisaties FTN en NETEX was verlopen.

In de industriële wasserijen in Nederland werken zo’n 7000 mensen. Zij wassen kleding, beddengoed, handdoeken en ander textiel voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, recreatieparken, de industrie, restaurants en hotels.

FNV eist onder meer een loonsverhoging van minstens 9 procent voor de nieuwe cao. Verder moeten de salarissen vanaf volgend jaar meestijgen als de prijzen in de winkels omhooggaan. Volgens FNV is het niet eerder voorgekomen dat de mensen in wasserijen het werk neerleggen. “Dat geeft wel aan dat het hen ernst is”, aldus de bond.

Volgens FNV zal het niet bij deze stakingen blijven. Werkgevers willen niet verder gaan dan een loonstijging van 5 procent. Dat bod is volgens de bond “inmiddels al bijna ingehaald door het minimumloon”.