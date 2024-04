Beurzen verwerken opmerkingen over rente door Fed-baas Powell

Beleggers op de Europese aandelenbeurzen verwerken donderdag opmerkingen van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve over het rentebeleid. Powell zei in een toespraak dat de Fed eerst meer duidelijke signalen wil zien dat de inflatie aan het afzwakken is voordat de rente wordt verlaagd. Hij herhaalde wel de verwachting dat de centrale bank dit jaar waarschijnlijk zal beginnen met het verlagen van de rente.

Powell gaf de speech op de universiteit van Stanford in Californië. Volgens de Fed-voorzitter zijn er de laatste tijd wel hogere inflatiecijfers gekomen dan verwacht, maar is het algemene beeld “niet wezenlijk” veranderd. Toch moet er volgens hem eerst meer vertrouwen zijn dat de inflatie beweegt richting de doelstelling van 2 procent voordat wordt overgegaan tot een verlaging.

Op de financiële markten is de laatste tijd twijfel ontstaan over wanneer de Fed begint met het verlagen van de rente en hoe vaak de rente dit jaar verlaagd moet worden. Er wordt nog wel verwacht dat in juni de eerste verlaging komt.

Op Wall Street was woensdag een wisselend beeld te zien, met kleine koersuitslagen. In Tokio ging de Nikkei 0,8 procent omhoog. Konica Minolta was een stijger op de Japanse beurs met een plus van bijna 6 procent. De producent van onder meer printers en kopieerapparaten gaat wereldwijd 2400 banen schrappen om kosten te besparen. In Seoul won de Kospi 1,4 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,5 procent. De beurzen in Hongkong, Taiwan en Shanghai waren dicht.

De openingsindicatoren in Europa wijzen op bescheiden minnen bij aanvang van de beurshandel. De Amsterdamse AEX-index sloot woensdag 0,3 procent hoger op 884,05 punten, mede geholpen door een meevallend cijfer over de inflatie in de eurozone. Ook de andere Europese beurzen gingen vooruit.

De euro was donderdagochtend 1,0846 dollar waard, tegen 1,0828 dollar bij het slot in Europa een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 85,60 dollar en Brentolie won ook 0,2 procent, tot 89,54 dollar. Op woensdag zaten de olieprijzen ook al in de lift door het besluit van oliekartel OPEC+ om de productiebeperkingen te verlengen tot het einde van het tweede kwartaal.