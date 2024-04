Goudhandel profiteert fors van hoge goudprijzen

Goudhandelaren doen goede zaken met de goudprijs die de afgelopen weken tot recordhoogtes is gestegen. De goudprijs steeg deze week zelfs even tot boven de 2300 dollar per troy ounce (31,1 gram). AmsterdamGold, naar eigen zeggen marktleider, zag het aantal transacties de laatste weken vervijfvoudigen.

“Vooral veel nieuwe particuliere investeerders ontdekken goud als belegging”, zegt AmsterdamGold-directeur Edzard van Engelsdorp Gastelaars. “Maar we zien ook veel nieuwe klanten uit het vastgoed die vanwege de strengere regelgeving in die branche op zoek zijn naar nieuwe investeringsmogelijkheden.”

Goudhandelsbedrijf Doijer & Kalff, met naar eigen zeggen 30.000 klanten, heeft het ook razend druk. “De afgelopen twee weken hebben we vijf tot zes keer zoveel nieuwe klanten. Winstnemingen zien we ook, net als bestaande klanten die hun posities uitbouwen.”

Goudwisselkantoor, met 150 vestigingen in Nederland, België en Duitsland, zag de inkoop van goud en sieraden de laatste weken eveneens sterk toenemen. In het eerste kwartaal was het aantal inkooptransacties bijna de helft hoger dan het jaar daarvoor. “Dat zijn dus vooral consumenten die oude sieraden of erfstukken te gelde maken, omdat ze daar nu een mooie prijs voor kunnen krijgen”, zegt directeur Johan de Ruiter. Goudwisselkantoor opent volgens hem door de grote belangstelling elke twee weken een nieuw kantoor.

Opvallend is volgens de goudhandelaren dat de zilverprijs, die lang bij goud achterbleef, ook sterk aantrekt. Het is volgens AmsterdamGold niet voor het eerst dat de goudhandel in korte tijd zo snel toeneemt. “Aan het begin van de coronacrisis zagen we ook zo’n stijging. Het is met goud hollen of stilstaan.”

Volgens veel experts is de top nog niet in zicht. De geopolitieke onrust, met conflicten In Oekraïne en Israël, dragen daaraan bij, zegt Van Engelsdorp Gastelaars. “Je ziet nu ook dat dat grote institutionele beleggers en centrale banken in goud investeren. Dat zorgt voor een bodem.”

Doijer & Kalff wijst op een opmerkelijke dubbelrol die centrale banken in de stijging van de goudprijs spelen. Centrale banken hebben de afgelopen jaren massaal goud gekocht. Tegelijkertijd is de hoge inflatie, die particulieren aanzet om goud te kopen, het gevolg van hun beleid.