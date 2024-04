Personeelskosten en papierprijzen drukken licht op resultaat DPG

Mediaconcern DPG Media, het Belgische moederbedrijf van kranten als de Volkskrant en het AD, heeft de omzet en winst in 2023 iets zien teruglopen ten opzichte van een jaar eerder. Dat had onder meer te maken met stijgende personeelskosten en opgelopen papierprijzen. Desondanks spreekt het concern in het jaarverslag van een “financieel stabiel jaar”.

De opbrengsten voor DPG Media kwamen vorig jaar uit op zo’n 1,79 miljard euro, tegen ongeveer 1,83 miljard euro in 2022. Onder de streep stond een winst van bijna 197 miljoen euro, tegen bijna 201 miljoen euro in het voorgaande jaar.

Het lagere resultaat komt onder meer door de gestegen personeelskosten, die met 536 miljoen euro 3 procent hoger uitvielen dan in 2022. Het bedrijf verwacht dat deze kosten ook in 2024 verder zullen oplopen door nieuwe cao-afspraken. Ook de papierprijzen liggen volgens DPG op een “historisch hoog niveau”, al vielen deze wel terug na het bereiken van een piek eind 2022.

Het bedrijf profiteerde met name van een inkomstenstijging die digitaal werd gerealiseerd. Zo nam het aantal digitale abonnementen toe met 10 procent. “Door het succes van de digitale abonnementen groeide in nieuwsmedia het totaal aantal betalende abonnees alsmede de omzet”, legt het bedrijf in een toelichting uit. Maar die ontwikkeling was nog niet zichtbaar bij de tijdschriften van DPG, zoals Libelle, Margriet en Donald Duck. Daar daalde de omzet met 4,8 procent.

Ook met zijn onlinediensten deed DPG goede zaken, bijvoorbeeld met vergelijkings- en adviesplatform Independer. De inkomsten uit deze tak stegen met 10 procent in 2023 tot 140 miljoen euro. Daaronder valt ook de omzet van Automotive Mediaventions, het platform achter autoverkoopwebsites als Autotrack.nl en Gaspedaal.nl.