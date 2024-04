Gucci-moeder legt 1,3 miljard euro neer voor winkelpand in Milaan

Luxeconcern Kering, eigenaar van onder meer het Italiaanse modemerk Gucci, legt 1,3 miljard euro neer voor een pand in een populaire winkelstraat in Milaan. Het 18e-eeuwse gebouw beschikt over 5000 vierkante meter aan winkelruimte, verdeeld over vijf verdiepingen. Volgens Kering is het pand aan de Via Monte Napoleone daarmee het grootste van de straat.

Kering neemt het pand over van een dochteronderneming van het investeringsbedrijf Blackstone. “Deze investering maakt deel uit van de selectieve vastgoedstrategie van Kering, gericht op het veiligstellen van zeer gewilde locaties voor zijn merken”, meldt Kering in een verklaring. Naast Gucci vallen daar ook merken als Balenciaga, Bottega Veneta en Boucheron onder.

Het pand in Milaan is de tweede grote aankoop van Kering dit jaar. Zo kocht het Franse concern in januari een gebouw in het centrum van New York voor een bedrag van 963 miljoen dollar, omgerekend bijna 887 miljoen euro.