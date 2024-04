Tweedehandsauto’s in maart opnieuw goedkoper

De gemiddelde prijs voor een tweedehandsauto is in maart opnieuw gedaald, constateert AutoScout24. Volgens het Europese onlineautoplatform kostte een occasion in maart gemiddeld 23.129 euro in Nederland, ruim 1500 euro minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook in februari en januari daalden de prijzen al.

Het platform meldt dat in andere Europese landen vergelijkbare prijsdalingen zichtbaar waren. In België werden occasions het snelst goedkoper. Daar kostte een tweedehandsauto in maart bijna 23.000 euro, 11 procent minder dan een jaar eerder. Alleen in Frankrijk steeg de prijs licht, met 1 procent op jaarbasis, tot ruim 31.000 euro.

Sinds het begin van dit jaar daalt de gemiddelde prijs, terwijl het aanbod volgens AutoScout24 toeneemt. Zo stonden er in maart 2023 meer dan 188.000 advertenties voor tweedehandsauto’s op het platform, terwijl dat aantal in maart dit jaar iets meer dan 206.000 bedroeg.