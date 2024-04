Opnieuw staking bij chipbedrijf NXP in Nijmegen, zegt vakbond FNV

Werknemers van chipbedrijf NXP in Nijmegen gaan komend weekend opnieuw staken in een cao-conflict. Dat meldt FNV. Volgens de vakbond leggen dan drie ploegen het werk neer. Dat betekent ook dat de productie in de nachten van zaterdag en zondag grotendeels stil komt te liggen, stelt FNV.

Daarmee wordt volgens de vakbond voor de vierde week op rij gestaakt bij NXP. “Zolang er geen concreet verbeterd voorstel van de werkgever komt, staken onze leden gewoon door”, aldus FNV-bestuurder Abdelilah Laoukili. Bij een eerdere staking deden volgens FNV dertig tot veertig medewerkers van de nachtploeg mee

De bond eist 9 procent meer loon voor de ongeveer 3000 werknemers van NXP in Nederland. Ook wil FNV een compensatie voor de hoge inflatie. Volgens de bond zijn andere vakbonden al akkoord met een loonbod van 4 procent van NXP. Maar dat bod is volgens FNV niet voldoende.

NXP heeft gezegd snel graag om tafel te gaan, maar dat de eisen van FNV niet haalbaar zijn.