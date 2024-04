FT: Thames Water kan lening ING niet op tijd terugbetalen

Het grootste waterbedrijf van het Verenigd Koninkrijk kan zijn leningen aan onder meer ING niet op tijd terugbetalen, melden ingewijden aan zakenkrant Financial Times. Het moederbedrijf van het noodlijdende waterbedrijf Thames Water moet voor het einde van deze maand 190 miljoen pond (bijna 221,5 miljoen euro) aan leningen terugbetalen.

Een van de bronnen noemt ING als een van de financierders die geld moet terugkrijgen van moederbedrijf Kemble Water. Het is niet bekend hoeveel geld Kemble schuldig is aan aan de bank uit Nederland. ING wilde tegenover persbureau Bloomberg en het ANP niks zeggen over de lening.

De geldverstrekkers weigeren om de terugbetaling uit te stellen. Dat willen ze pas doen als Thames Water meer geld krijgt. Maar aandeelhouders besloten vorige week om geen kapitaalinjectie te geven van 500 miljoen pond, bijna 583 miljoen euro. Daardoor zou Kemble de leningen niet voor het einde van de maand kunnen terugbetalen.