Britse miljardair Joe Lewis ontloopt celstraf in fraudezaak

De van fraude verdachte miljardair Joe Lewis hoeft niet de cel in, zo heeft een rechter in New York besloten. De 87-jarige Brit bekende schuld aan handel op de beurs met voorkennis, maar volgens de rechter is zijn gezondheid te zwak voor een gevangenisstraf. De voormalig eigenaar van voetbalclub Tottenham Hotspur krijgt wel een voorwaardelijke straf van drie jaar en een boete van 5 miljoen dollar.

Lewis werd rijk door met zijn bedrijf Tavistock te investeren in tal van bedrijven, waaronder luxehotels, resorts en sportorganisaties. Vorig jaar werd hij gearresteerd op verdenking van frauduleus handelen.

Hij zou onder andere nog vertrouwelijke, positieve onderzoeksresultaten van een biotechbedrijf hebben doorgespeeld aan zijn privépiloten. Met geleend geld van Lewis kochten zij vlak voor de bekendmaking van die resultaten aandelen van dat bedrijf.

Rechter Jessica Clarke verklaarde bij het vonnis dat ze het moeilijk vond om geen celstraf op te leggen, omdat handel met voorkennis een ernstig vergrijp is. Maar de sterk verslechterde gezondheid van Lewis dwingt haar coulant te zijn, zei ze.