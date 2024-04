Eigenaar Fremantle Highway vangt bot in kort geding tegen ILT

De eigenaar van het autotransportschip Fremantle Highway, dat voor de Nederlandse kust door brand beschadigde, heeft bot gevangen in een kort geding tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De kortgedingrechter verwijst de zaak van het bedrijf Koole tegen de Inspectie namelijk door naar de bestuursrechter.

De ILT geeft geen toestemming aan Koole om de Fremantle Highway naar China te transporteren voor reparatie en verkoop aan een Chinese scheepswerf. De toezichthouder beschouwt het beschadigde vrachtschip namelijk als afvalstof. Dat betekent volgens internationale wet- en regelgeving dat het vaartuig niet naar bepaalde landen mag worden vervoerd, waaronder China.

Koole vindt dat het schip geen afvalstof is. Het bedrijf stelt dat het in prima conditie is en gerepareerd kan worden. Het is kapitaalvernietiging als het schip gesloopt moet worden, aldus Koole. Het bedrijf uit Vijfhuizen wilde via het kort geding alsnog bereiken dat het schip met een speciaal transportvaartuig naar China kan worden vervoerd. Er is al een deal met een Chinese werf voor een verkoop.