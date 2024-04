McDonald’s neemt 225 Israëlische restaurants over na boycot

McDonald’s neemt de Israëlische eigenaar van 225 McDonald’s-restaurants over. De Amerikaanse hamburgerketen werd getroffen door een boycot nadat de restaurants gratis maaltijden aan Israëlische soldaten hadden aangeboden.

Het Israëlische bedrijf Alonyal exploiteert al meer dan dertig jaar McDonald’s-restaurants in Israël. Alonyal heeft momenteel 225 franchisevestigingen met meer dan 5000 werknemers. Hoeveel McDonald’s voor de overname van de restaurants betaalt, is niet naar buiten gebracht.

Bij een presentatie in februari zei McDonald’s dat de oorlog in Gaza, die in oktober begon met de aanvallen van Hamas op Israël, de resultaten drukte. Volgens McDonald’s-topman Chris Kempczinski zijn de gevolgen van de boycot niet alleen te merken in moslimlanden in het Midden-Oosten, Maleisië en Indonesië, maar ook in landen met een grote islamitische bevolking zoals Frankrijk.