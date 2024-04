Nestlé controleert bronwater strenger na bericht over vervuiling

Nestlé heeft de kwaliteitscontroles bij het winnen van mineraalwater aangescherpt na waarschuwingen van een Franse toezichthouder. Regionale gezondheidsautoriteiten hadden sporen van verontreiniging door ontlasting gevonden bij de plekken waar Nestlé mineraalwater voor merken als Perrier en Vittel wint.

“We hebben de monitoring geïntensiveerd op de winningslocaties waar toezichthouders controle op houden”, zegt Muriel Lienau, president voor Nestlé in Frankrijk, tegen persbureau AFP. “Iedere fles die onze faciliteiten verlaat, kan volledig veilig worden gedronken door consumenten.” Ze stelt dat het vervuilde water ook gevonden kan zijn in bronnen die Nestlé niet meer gebruikt.

Eerder deze week werd bekend dat de Franse toezichthouder voor voedselveiligheid ANSES aandrong op verscherpt toezicht op de bronnen voor het mineraalwater. Twee regionale gezondheidsinstanties hadden meerdere keren “microbiologische verontreiniging met fecale oorsprong” gevonden.

De kwaliteitsvereisten voor mineraalwater in de fles zijn in Frankrijk strenger dan voor kraanwater. Het water moet bij de bron en bij de verkoop vrij zijn van bacteriën die wijzen op vervuiling door ontlasting, parasieten of ziekmakende micro-organismen.