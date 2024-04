Fout rvc-preses Van Praag met Ajax-aandelen ‘bijzonder ongelukkig’

Het is “bijzonder ongelukkig” dat de voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, Michael van Praag, maandenlang heeft verzuimd zijn aandelen in de club te melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Eerder deze week was hij namelijk opvallend resoluut over het lot van de geschorste Ajax-directeur Alex Kroes, stelt voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) Paul Geraeds.

Ajax schorste Kroes deze week omdat hij aandelen van de beursgenoteerde club had gekocht voordat zijn aanstelling als directeur bekend werd. Dat komt neer op handel met voorkennis, stelt Ajax. Van Praag, die de toezichthoudende raad van Ajax leidt, zei deze week tegen media dat Kroes wat hem betreft niet meer kan terugkeren. Vrijdag werd na berichtgeving van de NOS duidelijk dat Van Praag zelf in de fout was gegaan met de te late melding van zijn Ajax-aandelen bij de beursautoriteit.

Volgens Geraeds was het resolute oordeel in de media van Van Praag opvallend, omdat een schorsing eigenlijk een tussenfase is waarin je bevindingen van een onderzoek afwacht. “Als je die harde toon hebt, wat je goed recht is, geldt die twee kanten op. Dus primair voor jezelf. Dat zit elkaar nu in de weg”, zegt hij over de kwestie die nu rond Van Praag speelt. “Het is niet funest, maar wel bijzonder ongelukkig.”

Volgens Geraeds is het voor bestuurders en commissarissen van bedrijven niet alleen belangrijk om de regels tot in de puntjes te kennen. Het maakt ook uit welke toon van besturen je volgt, en daar consequent in bent.

“Als toezichthouder moet je de regels van het spel heel goed kennen. Maar daarnaast maakt het ook uit hoe je fluit. Laat je veel doorspelen, of fluit je voor alles?”, trekt Geraeds de vergelijking met arbiters. “Van Praag was deze week een heel strenge fluiter en nu staat hij zelf op het speelveld. Dan is het niet vreemd dat er wat kritischer naar je gekeken wordt.”