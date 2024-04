Apple verhindert Spotify niet langer buiten App Store om te gaan

Apple probeert muziekapps als Spotify niet langer te verhinderen om gebruikers te wijzen op goedkopere abonnementen buiten de App Store van Apple om. Met die aankondiging geeft het Amerikaanse techconcern gehoor aan eisen hierover van de Europese Commissie. Wel blijft Apple nog steeds flinke commissies rekenen aan die apps, tot ergernis van Spotify.

De Europese Unie legde Apple vorige maand nog een boete op van ruim 1,8 miljard euro om deze kwestie. Streamingdiensten, maar vooral gebruikers, zijn de dupe, zei verantwoordelijk Eurocommissaris Margrethe Vestager. Volgens Brussel misbruikte het bedrijf de macht die het heeft met zijn appwinkel voor iPhones en iPads. Destijds hekelde Apple het besluit van de EU en beloofde in beroep te gaan.

Nu is Apple er alsnog mee akkoord dat muziekstreaming-apps in de App Store in Europa een link naar de website van bijvoorbeeld Spotify kunnen bevatten. Maar het concern laat weten een commissie van 27 procent in rekening te brengen op verkopen op die webpagina buiten de app als een gebruiker in de app op zo’n link heeft geklikt en binnen zeven dagen tot een aankoop besluit.

Brussel droeg Apple in maart op om bepaalde voorwaarden in de contracten met muziekapps te schrappen, die zij als onrechtmatig beschouwde. Apple stelt echter dat het commissie kan blijven rekenen, omdat het EU-besluit zijn vergoedingenstructuur niet raakt. Eerder werkte Apple al met 30 procent commissie op verkopen binnen apps.

Spotify is van mening dat Apple nu nog steeds niet voldoet aan de Europese eis om muziekapps “vrij te laten communiceren” met hun gebruikers. “Het naleven van de wet is niet optioneel, maar Apple blijft zich hier tegen verzetten”, zegt de Zweedse onderneming. “Het is tijd voor daadkrachtig optreden om consumenten definitief een echte keuze te bieden.”