Rolex-topman wijst op gevaren van kopen horloges als belegging

De topman van het Zwitserse horlogemerk Rolex waarschuwt dat het gevaarlijk is om luxe horloges als beleggingen te beschouwen. “Ik hou er niet van als mensen horloges vergelijken met aandelen. Dit zendt de verkeerde boodschap uit en is gevaarlijk”, stelde topman Jean-Frédéric Dufour in een interview met de Zwitserse krant NZZ voorafgaand aan de horlogebeurs die deze week in Genève begint.

Dufour, die doorgaans weinig interviews geeft, reageerde daarmee op de sterke toename van de belangstelling van speculanten voor horloges tijdens de coronapandemie. Door de lage rentetarieven en de koersstijgingen van cryptomunten stegen de prijzen voor tweedehands horloges van dure merken als Rolex, Patek Philippe en Audemars Piguet in 2021 en begin 2022 naar ongekende niveaus.

De prijzen op de tweedehandsmarkt zijn de afgelopen twee jaar echter scherp gedaald als gevolg van een zwakkere wereldwijde economische groei en hogere rentetarieven. Zo is de Bloomberg Subdial Watch Index, die de prijzen van de vijftig meest verhandelde horloges volgt, de afgelopen twee jaar met 40 procent gedaald.

Dufour, die Rolex sinds 2015 leidt, verwacht dat 2024 een moeilijk jaar zal worden voor de Zwitserse horloge-industrie, omdat de vraag afneemt vergeleken met de eerdere piekniveaus. De verkoopvertraging zal volgens de topman vooral kleinere horlogemerken hard treffen. “De slinger zwaait nu de andere kant op, en dat is uiteraard meer uitgesproken voor de minder gevestigde merken. Hoewel ze tijdens de opleving misschien een omzetstijging van 20 procent hebben gezien, kunnen ze nu een daling van 15 procent ervaren.” Voor de grote merken zijn de schommelingen volgens hem kleiner.

De sterke waardestijging van de Zwitserse frank ten opzichte van andere valuta en de stijgende kosten van grondstoffen zoals goud verhogen daarbij volgens de Rolex-topman de druk op de sector. Ook de hogere rentetarieven en de geopolitieke situatie helpen volgens hem niet mee.