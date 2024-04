Steeds meer vrouwen werken in de techniek

Steeds meer vrouwen werken als monteur, data-analist of servicetechnicus. In 2020 waren 15.406 vrouwen werkzaam in de technieksector, nu zijn dat er 17.169. Dit meldt brancheorganisatie Techniek Nederland op basis van eigen onderzoek in aanloop naar Girls’ Day, een initiatief om meisjes te enthousiasmeren voor technische opleidingen en beroepen.

“Vrouwen kunnen in de techniek snel carrière maken”, zegt voorzitter Doekle Terpstra. “En de branche biedt geweldige mogelijkheden om door te groeien.” Dit is volgens hem van groot belang voor meiden die nadenken over hun opleiding.

Volgens Terpstra is er veel werk voor zowel praktisch als theoretisch geschoolde meiden. Ook kunnen vrouwen in de technieksector bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie. “Als meer meisjes kiezen voor techniek, komt het behalen van de klimaatdoelen snel binnen handbereik”, denkt Terpstra.