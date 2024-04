Stakingsdreiging voor kleine metaal- en techniekbedrijven

Vakbonden dreigen met acties bij kleine metaal- en techniekbedrijven na het stuklopen van cao-onderhandelingen. CNV, FNV en De Unie sturen eerst nog een ultimatum naar werkgevers in de branche.

“Na onze laatste teleurstellende onderhandelingsronde hebben we maandag nog een ultieme poging gedaan uit de impasse te komen. Dat is helaas niet gelukt”, zegt Peter Reniers, onderhandelaar bij FNV. “Het gebrek aan bereidheid om tegemoet te komen aan onze belangrijkste eisen, met name op het gebied van loon, zwaarwerkregeling en generatiepact, is zwaar teleurstellend”, vervolgt hij.

Volgens het CNV hebben de onderhandelingen tot nu toe “een broodmager loonsverhogingsvoorstel opgeleverd en verder alleen maar verslechteringen.” “De bonden zijn het zat. Met deze lakse houding sturen de werkgevers rechtstreeks aan op acties”, stelt Bernard Zijlstra van het CNV.

De cao Metaal en Techniek geldt volgens de vakbond voor ongeveer 360.000 werknemers. Daaronder vallen installatiebedrijven, goud- en zilversmeden, carrosseriebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven en isolatiebedrijven.