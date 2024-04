EU eens over invoerrechten Oekraïense landbouwproducten

De Europese Unie is het eens geworden over het inperken van de import van landbouwproducten uit Oekraïne. De regeringen van de EU-landen en het Europees Parlement hebben maandag een voorlopig akkoord gesloten. Dat wacht nu alleen nog op de definitieve instemming van het parlement.

De EU maakte de export voor landbouwgrootmacht Oekraïne na de Russische invasie tolvrij om het land aan nog wat inkomsten te helpen. Maar met name Oost-Europese EU-landen klagen dat hun eigen boeren worden weggeconcurreerd. Daarop voerde Brussel voor producten als eieren, suiker en maïs quota in. Wat Oekraïne extra uitvoert, is niet vrij van invoerheffingen.

Die beperkingen worden vanaf juni bestendigd, aangescherpt en met een aantal producten uitgebreid, hebben onderhandelaars van de Europese regeringen en het Europees Parlement afgesproken. De lidstaten hebben dat akkoord meteen goedgekeurd. Het parlement stemt er later deze maand vrijwel zeker ook mee in. Als dat nog spaak zou lopen, zou Oekraïne vanaf juni weer gewoon invoerrechten moeten betalen.

De aanscherpingen gaan Oekraïne een kleine 330 miljoen euro per jaar kosten, schatten EU-bronnen eerder.