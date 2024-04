Voormalig Shell-baas ziet voordelen van beursnotering in New York

Ben van Beurden, voormalig topman van Shell, ziet verschillende voordelen in een Amerikaanse beursnotering voor internationale oliemaatschappijen. Volgens hem hebben ze onder meer een betere toegang tot kapitaal en een “vriendelijkere” investeerdersbasis, zei Van Beurden tijdens een bijeenkomst in het Zwitserse Lausanne.

De waarderingskloof tussen Europese en Noord-Amerikaanse olie- en gasbedrijven noemt Van Beurden een groot probleem. Een “positievere houding” in de VS ten opzichte van olie- en gasbedrijven is volgens hem gunstig voor de grote energieconcerns.

De Britse krant The Telegraph schreef een dag eerder dat Shell overweegt de beurs van Londen te verlaten voor New York. De huidige topman Wael Sawan van het olie- en gasconcern maakt zich zorgen over het aandeel dat in het Verenigd Koninkrijk volgens hem ondergewaardeerd wordt door beleggers en bekijkt “alle opties”.