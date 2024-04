Werknemers Essity, bedrijf achter Tena en Libresse, gaan actievoeren

Werknemers van Essity, het bedrijf achter verzorgingsproducten zoals Tena en Libresse, gaan woensdag actievoeren in het Limburgse Gennep. Dat doen ze om een betere cao af te dwingen, maakten FNV en CNV bekend.

De werknemers houden van 05.00 uur tot 23.00 uur vijf werkonderbrekingen. “Wat de directie tot nu toe heeft geboden als loonsverhoging voor de nieuwe cao vonden onze leden volstrekt onvoldoende”, stelt Wilfred Jonkhout, bestuurder bij FNV. De vakbonden eisen een cao voor een jaar waarin de werknemers er met 6,5 procent op vooruitgaan. Essity gaat hier echter niet mee akkoord.

In de vestiging van Essity in Gennep werken ongeveer 230 medewerkers. Volgens de bonden is het voor het eerst dat er gestaakt wordt bij Essity in Nederland.

Het bedrijf heeft in Nederland naast een hoofdkantoor nog vier vestigingen met elk een eigen cao. “Pogingen om deze samen te voegen zijn mislukt. Daardoor verdienen de mensen in Gennep, net als hun collega’s in Cuijk, een stuk minder dan hun collega’s in de noordelijke locaties in Hoogezand en Suameer”, stellen de bonden.

Volgens FNV en CNV zet het bedrijf werknemers onder druk om een brief te tekenen waarin ze akkoord gaan met het laatste eindbod. “Dit komt in het dossier van de werknemers. Pure intimidatie en zelden vertoond in Nederland. Zo ga je niet met je personeel om”, zegt Jonkhout van FNV.

Een woordvoerster van Essity kon nog geen inhoudelijke reactie geven.