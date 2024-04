Hogere omzet Intertoys, financiering rond voor verdere groei

Speelgoedketen Intertoys heeft een sterke groei doorgemaakt in het afgelopen jaar. Het bedrijf behaalde een omzet van 208 miljoen euro, bijna 9 procent meer dan het jaar daarvoor.

De operationele winst groeide met 1 miljoen euro tot 12,4 miljoen euro. “Intertoys wist daarmee de sterke kostenstijgingen als gevolg van de hoge inflatiefactoren, ofwel de stijging van het minimumloon, energiekosten en huren, meer dan volledig te absorberen”, stelt het bedrijf in een toelichting.

Intertoys, dochteronderneming van Mirage Retail Group, heeft ook een meerjarige financiering afgesloten bij Rabobank. “Dit stelt ons in staat om onze groeiplannen te versnellen”, zegt Jan Nap, financieel directeur van het bedrijf. Intertoys wil “flink investeren” in onder meer het vernieuwen van bestaande winkels en het openen van nieuwe winkels.

Eigenaar Mirage wilde de speelgoedwinkelketen eerder dit jaar verkopen, maar dat ging toch niet door. De verkoop was bedoeld om Mirage weer financieel gezond te maken. Het plan was om daarna ook Blokker, een andere dochteronderneming, in de verkoop te doen.

In de afgelopen maanden vertrokken drie directeuren bij de noodlijdende winkelketen. Mirage meldde onlangs “constructieve gesprekken” te voeren met “een selecte groep mogelijke kopers” voor Blokker.