BYD kreeg miljardensubsidies van China voor elektrische auto’s

BYD, China’s grootste fabrikant van elektrische auto’s, heeft minstens 3,4 miljard euro aan overheidssubsidies ontvangen, meldt het Duitse Kiel Institute for the World Economy na onderzoek. De geldinjectie is onderdeel van de ambitie van de regering van president Xi Jinping om een dominante positie op het gebied van elektrisch rijden en schone technologieën te krijgen.

Volgens de onderzoekers profiteert BYD ook van steun voor lokale accufabrikanten en kortingen voor kopers van zijn auto’s. Het rapport van de Duitse denktank verschijnt op een moment dat de Europese Unie onderzoek doet naar vermeende oneerlijke steun voor de Chinese sector van elektrische auto’s. Brussel overweegt extra importtarieven te heffen op die auto’s uit China.

“Subsidies zoals die aan BYD hebben Chinese bedrijven in staat gesteld snel op te schalen, de Chinese markt te domineren en een toenemende uitbreiding naar EU-markten te vergemakkelijken”, concludeert het instituut, dat de Duitse overheid

Europa werd het afgelopen jaar overspoeld met nieuwe Chinese merken van goedkopere elektrische auto’s. Door die hevige prijzenoorlog verliezen veel grote Europese autofabrikanten marktaandeel. Volgens China winnen zijn autofabrikanten de race dankzij superieure producten.

BYD, dat voluit Build Your Dreams heet, werd opgericht in 1995. Aanvankelijk produceerde het bedrijf alleen accu’s. Buitenlandse fabrikanten zoals Tesla, BMW, Mercedes en Audi zijn nog altijd afhankelijk van het Chinese concern voor hun batterijen.