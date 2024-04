Klimaatactie voor jaarvergadering moederbedrijf Albert Heijn

Aanhangers van Milieudefensie hebben voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van supermarktconcern Ahold Delhaize een kleine protestactie gehouden. Ze hielden onder andere een spandoek omhoog met de leus “schaamteloos hamsteren ten koste van het klimaat”.

Winnie Oussoren van Milieudefensie Jong legt uit dat ze met ongeveer honderd sympathisanten met een aandeel naar de vergadering zijn. Ze zullen daar vragen of het moederbedrijf van Albert Heijn bereid is de volledige CO2-uitstoot tot en met 2030 met 48 procent te verlagen in vergelijking met 2019, inclusief de emissies van leveranciers. Zo niet, dan dreigt de milieubeweging met een nieuwe klimaatzaak.

Ahold Delhaize mikt op een van de CO2-uitstoot uit de eigen activiteiten met 50 procent in 2030. De emissies van leveranciers, de zogeheten scope 3, moeten in dat jaar 37 procent lager zijn dan in 2020.