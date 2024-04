Greenpeace: IKEA betrokken bij verwoesting oerbossen Roemenië

Meubelketen IKEA is volgens milieuorganisatie Greenpeace betrokken bij de verwoesting van oerbossen in Roemenië. Volgens Greenpeace wordt hout uit oude bossen in de Karpaten gebruikt voor de productie van meubels door toeleveranciers van IKEA. Het gaat dan onder meer om wiegjes en kinderbedden die worden verkocht in de winkels van IKEA in dertien landen, aldus de organisatie.

Greenpeace heeft daarbij gekeken naar houtkapvergunningen, satellietbeelden en houtopslagplaatsen om het pad van dat hout naar de winkels van IKEA vast te stellen. De milieubeweging bood de onderzoeksresultaten woensdag aan bij IKEA in Hofheim am Taunus, waar het hoofdkantoor van het bedrijf in Duitsland staat. Greenpeace stelt dat IKEA “niet de laatste oerbossen in Europa mag verwoesten voor meubels”.

IKEA zegt de beschuldigingen zeer serieus te nemen. “Illegaal hout en onverantwoordelijke bosbouwpraktijken horen niet thuis in de waardeketen van IKEA. Elke aanwijzing daarvoor onderzoeken wij onmiddellijk. Als wij onregelmatigheden ontdekken, ondernemen wij direct actie, waaronder het beëindigen van zakelijke relaties”, aldus een verklaring van het bedrijf.