KPMG treft miljoenenschikking voor examenfraude

KPMG Nederland heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse toezichthouder PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) rond een onderzoek naar het delen van antwoorden. Het kantoor betaalt een boete van 25 miljoen dollar (23 miljoen euro).

De schikking is het gevolg van onderzoek naar het delen van antwoorden van toetsen van verplichte trainingen. “Uit onderzoek is gebleken dat vanaf tenminste oktober 2017, ruim vijfhonderd personen betrokken zijn geweest bij onethisch gedrag ten aanzien van het toetsen van de trainingen, waaronder het versturen of ontvangen van antwoorden van toetsen of elkaar hebben geholpen bij het maken van toetsen”, aldus KPMG.