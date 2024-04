Tesla-monteurs in Zweden gaan toch door met maandenlange staking

Tesla-monteurs in Zweden blijven volgens een vakbond doorgaan met hun maandenlange staking, waarmee ze de operatie van het autoconcern verstoren. Dit gebeurt ondanks dat topman Elon Musk heeft gezegd dat de problemen voor zijn bedrijf in het Scandinavische land voorbij zijn.

In Zweden voert Tesla-personeel al sinds oktober actie. Tal van andere mensen, onder wie vuilnismannen, havenarbeiders en schoonmakers, hebben zich solidair getoond door geen Tesla-gerelateerde zaken meer af te handelen.

“Ik denk dat de storm op dat front voorbij is”, zei Musk maandag in een livechat op zijn socialemediaplatform X. “Ik denk dat het redelijk goed gaat in Zweden.” De Amerikaanse autofabrikant maakt geen auto’s in Zweden, maar zijn elektrische voertuigen worden er onderhouden door meer dan 120 monteurs.

Vakbond IF Metall spreekt de verklaring van Musk tegen. “De staking in Zweden is nog steeds volop aan de gang, onze leden zijn in staking”, verklaarde een woordvoerder tegen persbureau Reuters. “Tesla wil de indruk wekken dat alles normaal is, maar wij weten – en zij weten – dat dat niet helemaal waar is.”

Het conflict draait om de arbeidsvoorwaarden voor Tesla-personeel. Volgens de bond weigert Tesla collectief te onderhandelen over bijvoorbeeld de lonen. Tesla heeft nog niet op de laatste opmerkingen van de bond gereageerd. Volgens een andere betrokken vakbond probeert het bedrijf de blokkade te omzeilen door bijvoorbeeld auto’s op vrachtwagens of per trein naar Zweden te brengen.