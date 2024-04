Prosus aan kop in hogere AEX, Philips levert winst weer in

De effectenbeurs in Amsterdam is woensdag hoger geëindigd, ondanks een tegenvallend inflatiecijfer in de Verenigde Staten. De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, eindigde 0,6 procent hoger op 886,67 punten. Prosus (plus 2,1 procent) stond bovenaan bij de hoofdfondsen. De techinvesteerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is.

Philips ging tijdens de ochtendhandel hard omhoog, maar sloot uiteindelijk onveranderd. Beleggers reageerden aanvankelijk positief op de bekrachtiging door een federale rechtbank van de schikking van Philips met het Amerikaanse ministerie van Justitie en toezichthouder FDA rond het schandaal met apneu-apparaten. Het zorgtechnologiebedrijf moet onafhankelijke experts laten kijken naar de eigen testprocedures op een aantal Amerikaanse locaties waar de apneu-apparaten worden gemaakt.

De MidKap klom 0,3 procent tot 943,84 punten. Frankfurt en Londen wonnen tot 0,3 procent, Parijs verloor 0,1 procent.