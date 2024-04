Topvrouw IMF ziet wereldwijde groei economie iets aantrekken

De wereldeconomie laat een iets sterkere economische groei zien, doordat de Amerikaanse economie en die van veel opkomende markten weer wat verbeteren. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd in een toespraak in de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Ze blikte in haar speech alvast vooruit op de nieuwe economische ramingen die de VN-organisatie voor financiële stabiliteit volgende week naar buiten brengt. De laatste mondiale IMF-cijfers dateren van januari. Toen ging het fonds voor dit jaar uit van 3,1 procent groei van de wereldeconomie en voor volgend jaar van een plus van 3,2 procent.

Over de hele linie trekken de consumptie van huishoudens en de bedrijfsinvesteringen in de wereld aan, stelt Georgieva nu. Ook neemt de verstoring van de leveringsketens van bedrijven af, constateert de Bulgaarse. En de inflatie daalt volgens haar iets sneller dan eerder werd verwacht, al zijn centrale banken nog niet klaar met het beteugelen van de prijsstijgingen.

“Maar er zijn nog genoeg dingen om je zorgen over te maken”, aldus Georgieva. Ze stipt nog eens aan dat er veel spanningen in de wereld zijn en dat de wereld bovendien meer economisch verdeeld raakt, met alle risico’s van dien. “De ontnuchterende realiteit is dat de mondiale bedrijvigheid naar historische maatstaven zwak is en dat de groeivooruitzichten sinds de mondiale financiële crisis zijn afgenomen.”

Georgieva wijst er ook op dat het economisch herstel in Europa veel langzamer gaat dan in de Verenigde Staten. Dat komt doordat Europese landen nog steeds de naweeën ondervinden van de eerder flink gestegen energieprijzen, terwijl het in dit deel van de wereld ook veel minder goed lukt om de productiviteit op te krikken. De IMF-topvrouw ziet in de wereld ook nog een flinke opgave in het opnieuw opbouwen van financiële buffers bij overheden en het vergroenen van de economie.